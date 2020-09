OPPO Reno 4 Pro 5G in Europa: tutto quello che sappiamo su specifiche e prezzo

La nuova serie Reno 4 ha debuttato in Cina a giugno, per poi arrivare anche in versione Global in alcuni paesi ma con parte delle specifiche stravolte. Inoltre, da poco si è aggiunta anche una variante 4 SE, equipaggiata con una fotocamera quadrata. Se siete appassionati del brand cinese e aspettante con entusiasmo l'arrivo di OPPO Reno 4 Pro 5G in Europa, allora ecco un corposo approfondimento dedicato al dispositivo, con tutti i dettagli trapelati su scheda tecnica, prezzo e disponibilità.

OPPO Reno 4 Pro 5G pronto per il debutto in Europa: che cosa sappiamo finora

Display e design

Il “nuovo” OPPO Reno 4 Pro 5G arriverà in Europa tra una manciata di giorni ma il dispositivo è già approdato sul mercato mediorientale, accompagnato dalla cuffie Enco W51. Inoltre la nuova serie ha fatto capolino anche su vari store online in Ucraina – rivenditori ufficiali – insieme al modello Reno 4 Lite (di cui trovate tutti i dettagli qui). C'è solo un intoppo: le specifiche della versione Pro mostrano alcune differenze tra il modello lanciato negli Emirati Arabi e quello attualmente in preorder nell'Europa dell'Est. Quale sarà la versione destinata al mercato italiano? Al momento non è possibile dare una risposta certa e per questo motivo è bene segnalarvi le specifiche di entrambe le varianti.

In termini di design le cose non cambiano tra OPPO Reno 4 Pro nella sua incarnazione per gli Emirati e quella ucraina, almeno per quanto riguarda la parte frontale. Infatti abbiamo un pannello Super AMOLED da 6.5″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), refresh rate a 90 Hz, campionamento al tocco da 180 Hz, gamma cromatica DCI-P3 100%, densità di 402 PPI ed una luminosità massima di 1100 nit. Ovviamente non manca un lettore per le impronte digitali integrato nello schermo.

Il corpo del modello arabo misura 159.6 x 72.5 x 7.6 mm, per un peso di 172 grammi; il dispositivo destinato all'Europa dell'Est misura invece 160.2 x 73.2 x 7.7 mm per un peso di 161 grammi. Le cose cominciano a differire ulteriormente guardando il retro dei due smartphone: in una è presente una tripla fotocamera, mentre nella versione per l'Est Europa abbiamo una Quad Camera.

Fotocamera

Per quanto riguarda OPPO Reno 4 Pro 5G – il modello dedicato agli Emirati Arabi – abbiamo una tripla fotocamera con un sensore principale Sony IMX586 da 48 MP (f/1.7) con stabilizzazione OIS, un grandangolo da 12 MP (f/2.2) con FOV 120° ed un teleobiettivo con zoom ottico 5X da 13 MP (f/2.4).

Osservando invece la versione destinata all'Ucraina, il dispositivo presenta quattro fotocamere, con un sensore principale da 48 MP, grandangolo da 8 MP, macro da 2 MP ed un modulo per la profondità di campo (2 MP). A questo giro manca la stabilizzazione OIS.

In entrambi i casi troviamo invece una singola selfie camera – all'interno del punch hole – da 32 MP, con apertura f/2.4, lenti 5P e modalità bellezza AI.

Hardware e batteria

Continuando con le analogie, i due smartphone offrono una batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da 65W. Si cambia completamente registro andando ad osservare il chipset a bordo. OPPO Reno 4 Pro per il mercato arabo è una soluzione votata al 5G, con lo Snapdragon 765G, GPU Adreno 620 e la bellezza di 8/12 GB di RAM e 256 GB di storage non espandibili.

Il modello ucraino – secondo i vari rivenditori online – è equipaggiato con lo Snapdragon 720G (quindi solo 4G) con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (addirittura espandibili via microSD). Di certo una bella differenza e al momento non è dato di sapere quale sarà la versione destinata al mercato italiano.

Il pacchetto connettività offre Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/Glonass/A-GPS. Non mancano poi un ingresso Type-C per la ricarica ed una configurazione dual speaker.

OPPO Reno 4 Pro 5G: dettagli e indiscrezioni su prezzo e disponibilità in Europa

Per quanto riguarda il prezzo di OPPO Reno 4 Pro 5G per gli Emirati Arabi, il dispositivo viene proposto a circa 467/584€ al cambio, rispettivamente per la versione da 8 GB e quella da 12 GB di RAM. Il modello 4G destinato all'Ucraina è disponibile al prezzo di 547€ al cambio, per la sola variante da 8/256 GB: al momento lo smartphone risulta in preorder, in promozione a circa 472€ al cambio.

L'evento di lancio per l'Italia è atteso per il 1 ottobre e potrete seguirlo in nostra compagnia in live streaming. In oltre partecipando fisicamente alla presentazione a Milano (qui trovate tutti i dettagli) si riceveranno in regalo gadget a marchio OPPO e si potrà scoprire da vicino tutti i dettagli della gamma Reno 4. Non appena la serie sarà ufficializzata nel nostro paese provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli e i prezzi per l'Italia.

