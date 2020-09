OPPO Find X2 Pro si aggiorna in Italia: tutte le novità

Novità per i possessori in Italia di OPPO Find X2 Pro, per il quale è iniziata la fase di roll-out del nuovo aggiornamento software. Sempre basato sull'ultima (stabile) ColorOS 7.1, l'update ottimizza il sistema, aggiungendo le nuove patch di sicurezza e risolvendo alcuni piccoli problemi legati a bug riscontrati.

Arriva un nuovo aggiornamento software per i possessori italiani di OPPO Find X2 Pro

L'aggiornamento porta su OPPO Find X2 Pro la build CPH2025_11_A.42, con alcune novità degne di nota. La prima è l'implementazione delle ultime patch di settembre, andando così a rendere più sicuro il dispositivo contro possibili falle di Android. Come riporta il changelog, poi, è stata inserita la possibilità di acquisire uno screenshot tramite pressione simultanea di tasto Power e Volume -. Contestualmente, è stata aumentata la sensibilità al tocco quando si effettua uno screenshot. Con l'aggiornamento migliorano anche prestazioni di rete e di chiamata, così come stabilità del Wi-Fi, prestazioni e stabilità del sistema. Il roll-out è iniziato in Italia in queste ore, perciò se possedete un Find X2 Pro non dovreste tardare a riceverlo.

Vi ricordiamo anche che OPPO Find X2 Pro è uno degli smartphone per i quali è in fase di beta testing la ColorOS 8 con Android 11.

