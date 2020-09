Prova con noi OPPO Reno 4: regali per tutti all’evento ufficiale!

Ci siamo: la presentazione della nuova serie OPPO Reno 4 è dietro l'angolo e abbiamo una data ufficiale di lancio per l'Italia. Il prossimo 1 ottobre si terrà un evento a Milano per celebrarne l'esordio nel nostro paese. L'evento sarà organizzato in nostra collaborazione ed i ragazzi di GizChina saranno presenti per conoscere tutte le novità per la famiglia Reno!

Scopri la serie OPPO Reno 4 con GizChina all'evento dell'1 ottobre

Anche voi potete partecipare all'evento di presentazione della serie OPPO Reno 4, il quale si terrà alle ore 15:00 dell'1 ottobre. Il luogo scelto è quello di Piazza XXV Aprile a Milano, all'interno dell'allestimento organizzato da OPPO Italia. Coloro che parteciperanno potranno provare con mano la serie Reno 4 assieme al buon Dario Caliendo, il quale vi darà una panoramica sulle sue novità. All'evento ci sarà anche la dirigenza italiana e potrete incontrare Daniele Caso, PR Manager a cui poter chiedere informazioni e curiosità a tema OPPO.

Tutti coloro che parteciperanno all'evento Reno 4 avranno in regalo gadget OPPO, fra cui zaini, t-shirt e mascherine protettive! A tal proposito, dati i tempo che corrono, potranno partecipare solamente 50 persone in modo da salvaguardare la salute di tutti, in base alle normative vigenti. Per questo vi invitiamo caldamente a prenotarvi, nel caso foste interessati, tramite l'evento EventBrite:

Partecipa all'evento OPPO Reno 4 con GizChina

