OnePlus lancia IDEAS 2.0: pronti a dare il vostro feedback?

Durante il primo trimestre 2020 OnePlus ha annunciato IDEAS, la campagna di raccolta di feedback sul proprio operato. In particolar modo sulla OxygenOS, portando avanti la tradizione di alta ricettività nei confronti del parere dei propri utenti. Da allora ne abbiamo sentito parlare molto poco, anche perché si trattava sostanzialmente di una fase beta. Nel corso dei due mesi durante la quale è stata attiva, l'azienda ha raccolto oltre 5.000 richieste e decine di migliaia di discussioni. Adesso sta per debuttare IDEAS 2.0, la seconda e più concreta versione di quella definita “campagna di co-creazione”.

OnePlus IDEAS 2.0 sta per arrivare: che cosa cambierà?

Conclusasi la fase di testing di IDEAS, OnePlus ha proceduto ad elaborare il feedback ricevuto, mettendo insieme le idee e cercando di crearne una versione definitiva. Ma in cosa cambierà IDEAS 2.0? Innanzitutto ci sarà un sistema di voto più solido, rivedendo i “likes” impostati inizialmente come parametro di giudizio. Innanzitutto ci sarà una opzione di dislike, dando modo al team OnePlus di capire meglio come valutare le opinioni sottoposte. Gli utenti potranno anche dare un feedback aggiuntivo sul perché hanno votato positivamente o meno.

L'altra modifica di OnePlus IDEAS 2.0 è la volontà di aiutare gli utenti a spiegarsi meglio nelle proprie proposte. Tramite un apposito form ci saranno varie voci a disposizioni per illustrare al meglio il proprio desiderio. Infine, ad essere migliorato sarà anche la pagina dedicata, rendendola più facile da utilizzare e fornendo informazioni sullo stato della propria proposta. Sarà anche possibile attivare le notifiche per sapere se qualcuno ha risposto e per sapere l'andamento del feedback.

Se foste interessati, potete andare nel thread dedicato ed entrare a far parte del beta testing interno. Dovrete lasciare un messaggio spiegando perché siate adatti alla posizione e nel giro delle prossime 24 ore verranno selezionati 20 utenti incaricati.

