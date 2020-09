Un brand molto attento alle sue app e soprattutto agli aggiornamenti è sicuramente OnePlus, che per incentivare questi ultimi, porta le applicazioni proprietarie OxygenOS sul Google Play Store, come quella per i messaggi, con tanto di copia per le OTP.

OnePlus: l'app Messaggi su Play Store ha un pulsante di copia per le OTP

L'applicazione Messaggi di OnePlus è sicuramente una delle app dedicate di Android meglio strutturate per design e funzionalità, come quella del pulsante di copia per i messaggi con OTP (One Time Password), l'organizzazione degli stessi messaggi, in modo da visualizzare quelli con password momentanee, transazioni e promozioni in alto, così da essere più facilmente raggiungibili.

In più, dall'elenco dell'app su Play Store, è possibile vedere informazioni importanti tramite una scheda molto pulita e facile da leggere. Come ad esempio le carte utilizzate per le transazioni bancarie o le info sui biglietti del cinema.

Attualmente l'app è in accesso anticipato, quindi non è in versione definitiva e potreste riscontrare qualche problema con i bug. Il nostro consiglio è scaricare Messaggi di OnePlus una volta pubblicata la versione Stabile così come altre app del brand già presenti su Play Store.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu