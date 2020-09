Xiaomi lancia il “furgoncino dei gelati” per vendere smartphone

Quando si parla di Xiaomi pensiamo sempre di averle viste tutte (anche grazie a YouPin e al suo oceano sterminato di prodotti) eppure la compagnia cinese riesce a farci ricredere ogni volta. Quest'oggi abbiamo un servizio nuovo di zecca, lanciato in India proprio in queste ore e che mira a portare gli smartphone del brand anche negli angoli più remoti del paese: si tratta infatti di un Mi Store su ruote, una specie di furgoncino dei gelati carico di prodotti del brand.

Mi Store on the road: l'ultima novità di Xiaomi India

Il programma Mi Store On Wheels – come anticipato poco sopra – mira a portare la qualità ed i prodotti della casa cinese anche nei punti più critici dell'India. Infatti il furgoncino ha l'arduo compito di affrontare le aree rurali del paese, ovviamente tutto secondo le norme del momento (visto che l'emergenza sanitaria è ancora in corso in tutto il mondo). Distanziamento sociale, igiene e sicurezza sono le parole d'ordine del nuovo servizio di Xiaomi.

Com'è facile intuire, il furgoncino Mi Store punterà soprattutto su dispositivi low budget, mettendo da parte i prodotti di punta. Sono presenti Redmi 9, 9 Prime, Note 9 e Note 9 Pro e Max, Redmi 9A; inoltre non ci sono solo smartphone, ma anche dispositivi come Mi Box 4K, Mi TV Stick, power bank e cuffie bluetooth a marchio Redmi e Xiaomi.

Grazie a questa mossa Xiaomi mira a conquistare una fetta di pubblico ancora più ampia, stavolta senza sfruttare i canali online o quelli offline canonici. Se gli utenti che vivono in aree meno accessibili non possono recarsi nei Mi Store, allora sarà la stessa azienda a portare i punti vendita da loro.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu