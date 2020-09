Huawei AppGallery: arriva l’applicazione sportiva DAZN

Huawei AppGallery sta diventando sempre più uno store ricco di applicazioni fondamentali per molti utenti. E se da poche ore è disponibile l'app di UBI Banca (qui tutti i dettagli), anche lo sport in streaming di DAZN approda nell'universo Huawei con il download tramite proprio AppGallery, che ormai conta ben 420 milioni di utenti attivi mensilmente a livello globale e 26 milioni attivi nella sola Europa.

L'applicazione di DAZN arriva sullo store Huawei AppGallery

L'arrivo dell'app di DAZN su Huawei AppGallery accresce le possibilità degli utenti che vogliono scegliere i nuovi dispositivi del brand dotati dei Huawei Mobile Services (come il flagship P40 Pro+) senza rinunciare alle tante app presenti per Android. Isabella Lazzini, Marketing & Retail Director Huawei CBG Italia, ha voluto dare il benvenuto a DAZN, dichiarando che avere a disposizione un'applicazione di questo tipo, votata allo sport, sia molto importante per il brand. Andare incontro alle necessità dei consumatori è di fondamentale importanza.

Il contenitore di sport in streaming è sicuramente un'aggiunta di prestigio, dato che sempre più utenti si rifanno al servizio per assistere alle partite dei campionati più importanti del Mondo, come la Serie A, La Liga ed i maggiori campionati sportivi statunitensi come la NFL.

E dato che a breve ripartiranno proprio le partite del campionato italiano, DAZN vi potrà tornare utile sui dispositivi Huawei più recenti. Ricordiamo che DAZN conta di un abbonamento mensile da 9.99€, oppure scontato a 7.99€ se clienti Sky (che l'ha importato sul satellitare sul canale Dazn1). Vi lasciamo qui sotto il link al download.

DAZN Android |AppGallery | Download

