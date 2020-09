A marzo VLC ha cominciato ad aggiornarsi alla versione 3.3.0 beta, con tutta una serie di novità a partire da un'interfaccia completamente ridisegnata, passando per varie migliorie per la navigazione e tante ottimizzazioni. Ed ora la versione stabile di VLC 3.3 è finalmente disponibile al download per tutti gli utenti Android ed è scaricabile tramite il Play Store di Google.

VLC 3.3 per Android: tutte le novità del nuovo aggiornamento

Come anticipato in apertura, il primo grande cambiamento di VLC 3.3 per Android riguarda l'interfaccia, rinnovata ed allineata con il Material Design di Google. La barra di navigazione è stata spostata in basso, in modo da migliorare l'accesso alle varie opzioni, il tema scuro è stato ottimizzato al meglio e perfino l'icona dell'applicazione ha subito un restyle. Ora è possibile bloccare l'orientamento dei controlli durante la riproduzione video, oppure lo schermo tramite le opzioni avanzate.

Migliorie per i sottotitoli e per Android TV

Inoltre è stata migliorata anche l'esperienza con le diverse tracce audio per un video e con il download dei sottotitoli. A proposito di questi ultimi, ora è possibile sincronizzare audio e sottotitoli tramite una nuova schermata, di facile utilizzo e comprensione. Le novità dell'aggiornamento arriveranno anche per l'app in versione Android TV, con alcune aggiunte per rendere l'esperienza ancora più fruibile tramite smart TV. Anche il supporto a DVD e Blue Ray è stato migliorato ed ora l'app permette di riprendere la visione dei contenuti dal punto lasciato precedentemente.

VLC 3.3 è disponibile nel Play Store | Download

Per concludere, tra le altre novità di VLC 3.3 su Android si segnala la presenza di statistiche video avanzate, la possibilità di creare gruppi per tutti i video presenti sul dispositivo, la condivisione dei file multimediali, impostazioni più chiare e la piena compatibilità con Android 11.

Se avete l'app già installata, non dovrete far altro che procedere con l'aggiornamento attraverso il Play Store. Se invece è la prima volta che avete a che fare con VLC, di seguito trovate il link per il download dell'app direttamente dal Play Store.

VLC 3.3 Android | Play Store | Download

