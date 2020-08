Uno dei settori in cui Xiaomi investe molto, sebbene non sia un produttore prettamente acustico, è senza dubbio quello dell'audio. Negli ultimi anni, cuffie come le Piston Hybrid Pro HD e le più recenti TWS Mi Air 2 SE hanno conquistato tanti utenti, ma con il nuovo DAC Audio Hi-Fi si sale di livello, grazie al supporto all'impedenza fino ai 600 Ω.

Xiaomi DAC Audio Hi-Fi può supportare sia ricarica rapida che gli auricolari con il doppio ingresso Type-C/Jack 3.5 mm

Il prodotto, come spesso accade per i DAC Audio, è minimale e di colore bianco, come spesso impone l'accessoristica di Xiaomi. Ma l'audio non è il solo protagonista dello Xiaomi DAC Audio Hi-Fi: infatti, essendo provvisto di doppio ingresso Type-C e Jack da 3.5 mm, esso può sia fornire ovviamente un miglioramento dell'audio in cuffia, ma supporta anche la ricarica rapida, essendo dotato del protocollo PD fast charging, compatibile con il nuovo Mi 10 Ultra, fino a 100W.

Tornando all'audio, il Dac Audio Hi-Fi di Xiaomi è dotato del chipset professionale CS43131 che può supportare una riproduzione audio Hi-Res fino ai 384 kHz/32 bit ed un'impedenza ad adattamento dinamico dai 16 ai 600 Ω. Ovviamente, il prodotto è utile sia per smartphone provvisti del solo ingresso Type-C, ma anche per chi è dotato di Jack 3.5 mm, al fine di aumentare la qualità dell'ascolto o di registrazione.

Ma quanto costa questo accessorio per audiofili? Lo Xiaomi DAC Audio Hi-Fi arriva sul sito ufficiale al prezzo concorrenziale di 169 yuan, circa 21€.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! 💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu