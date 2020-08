Addio chiavi con Xiaomi: basta una tessera NFC per entrare in casa

L'universo di prodotti domotici di Xiaomi continua ad espandersi, con l'arrivo della nuova scheda NFC di Aqara. In passato abbiamo visto il lancio di diverse soluzioni alternative alle classiche porte d'accesso alla propria abitazione. Per esempio le serrature smart, anche realizzate proprio da Aqara, così come la possibilità di usare le smartband Xiaomi per aprirle in modalità contactless. Per non parlare delle porte blindate dotate di apertura tramite impronta digitale.

La tessera NFC di Xiaomi Aqara vi permette di aprire porte senza chiavi

La tessera NFC prodotta da Aqara riprende il concetto di porta del futuro, in un contesto domotico in cui le chiavi tradizionali spariscono in favore di metodi alternativi. Il suo funzionamento è similare a quello delle schede che troviamo negli hotel: basta avvicinarla alla serratura compatibile per sbloccare l'accesso all'abitazione. Le serrature compatibili sono i modelli N100, N200 e P100, ognuna delle quali permette l'abbinamento con fino a 5 dispositivi NFC simultanei. Misura soltanto 42 x 26 x 3.5 mm e pesa 4 grammi, risultando così facilmente inseribile all'interno del portafogli.

Al suo interno è contenuto un microprocessore, dotato di algoritmi di archiviazione con alto livello di sicurezza EAL5+, definito “a livello bancario“. Ovviamente non è possibile duplicarla, avendo un codice di crittografia avanzato che non permette ai malintenzionati di crearne un doppione. E nel caso la si perdesse, il malcapitato può cancellarne il supporto dalla serratura abbinata, in modo tale che chi la trova non possa più utilizzarla.

Un aspetto decisamente più comodo che dover cambiare direttamente serratura nel caso si perda la chiave tradizionale. Nel caso la si ritrovi è comunque possibile riprogrammarla o, in caso contrario, acquistarne un'altra. Anche perché il costo è molto contenuto, pari a 49 yuan (circa 6€).

