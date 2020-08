Realme Band è sicuramente una delle smartband più intriganti del settore, che da alcuni mesi è entrata in diretta competizione con rivali come Honor Band 5 e soprattutto Mi Band 5, come raccontiamo nella recensione. Nel tempo, il wearable del brand guidato da Madhav Sheth ha ottenuto già un importante aggiornamento, ma l'ultimo aggiunge un valore prettamente estetico, introducendo nuove coloratissime watch face.

Realme Band: l'aggiornamento 10.0 dona agli utenti nuove watch face, ecco come scaricarlo

Cosa contiene quindi il changelog dell'aggiornamento 10.0 per Realme Band? In realtà è molto essenziale, perché contiene sì alcuni fix ad alcuni bug noti, ma il contenuto principale sono e nuove watch face, che donano un look molto più sportivo alla smartband del brand cinese e tra queste ce n'è anche una dedicata a OnePiece.

Ma come scaricare il nuovo aggiornamento 10.0 della Realme Band ed ottenere le nuove watch face? Bisogna andare nell'applicazione dedicata Realme Link, cliccare su Realme Band, entrare nelle impostazioni in alto a destra e scrollare fino ad arrivare alla sezione aggiornamenti, controllando se già è presente ed iniziare quindi l'update.

Ovviamente, come sempre, il roll out avviene per fasi e sicuramente arriverà nel corso di queste settimane su tutte le smartband di Realme.

