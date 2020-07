M5 è il primo clone della Mi Band 5, venduto a soli 8 €

Non è passato molto tempo dalla presentazione ufficiale di Xiaomi Mi Band 5. Anche se questo prodotto non è ancora arrivato ufficialmente in Italia, ha già fatto parlare molto di sé. Tanto che alcuni produttori, in Cina, hanno deciso di proporne una nuova versione sul mercato, ovviamente non ufficiale. Si tratta, infatti, di un vero e proprio clone che, dalle immagini, sembra praticamente identico all'originale. Riguardo al prezzo, poi, siamo proprio su un altro pianeta!

M5 è dotata anche di cardiofrequenzimetro

Dando un'occhiata alle caratteristiche tecniche di questa M5, troviamo molte somiglianze con Mi Band 5. Non solo dal punto di vista estetico, in quanto sembrano praticamente uguali, quanto più per le specifiche dell'hardware. Oltre ad avere un cardiofrequenzimetro, dunque, questa smartband propone un sistema intelligente di monitoraggio dell'attività fisica, il pedometro, il monitoraggio del sonno e, tra le tante altre cose, anche una certificazione IP67.

Allo stato attuale, forse, è uno dei cloni migliori sotto diversi aspetti, dunque siamo davvero curiosi di poterla provare, mettendola a confronto magari con quella originale. Attualmente, comunque, è possibile acquistarla su Gearbest al prezzo di 8 €, un vero affare (forse). Vi laciamo qui sotto il link per accedere direttamente alla pagina dedicata all'acquisto.

Link d'acquisto: https://bit.ly/2C5Hfbc

