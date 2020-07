Il gonfietto elettrico Xiaomi Mi Air Pump è uno degli accessori del brand cinese più utili, perfetto per non farsi trovare impreparato in qualsiasi situazione. Mettiamoci un codice sconto dedicato e la spedizione gratuita dall'Europa et voità… l'offerta del giorno è servita!

Il gonfietto elettrico Xiaomi Mi Air Pump è in offerta con Coupon su Banggood

Xiaomi Mi Air Pump, il gonfietto elettrico della compagnia cinese, arriva con un design ultra compatto, un modo da poter essere riposto sia in valigia che nello zaino. Il dispositivo è in grado di gonfiare in modo rapido le ruote della bici senza alcuno sforzo e grazie alla funzione di spegnimento automatico, questo si arresterà non appena raggiunta la pressione preimpostata. Grazie alla batteria integrata da 2000 mAh l'autonomia non sarà un problema, mentre il display LED presente nella parte frontale si rivela particolarmente utile di notte, in ca so di emergenza.

Il gonfietto elettrico Xiaomi è disponibile in sconto sullo store Banggood. In basso trovate il box per accedere alla pagina del prodotto, con il relativo Coupon da utilizzare al momento dell'acquisto. Per poterlo pagare a prezzo più basso (35 €), dovrete applicare il codice sconto 15.

