OnePlus spiega il futuro della OxygenOS: meno Beta per tutti

La storia software di OnePlus è sicuramente peculiare. A differenza da quanto solitamente accade, per gli esordi l'azienda decise di affidarsi al progetto CyanogenMod. Con l'avvento di OnePlus 2 avvenne uno switch verso un prodotto proprietario, diviso sotto due forme: HydrogenOS per la Cina, OxygenOS per il resto del mondo. Dopo qualche anno di sole release stabili, nel 2016 è stato avviato il programma Beta, successivamente ramificatosi ulteriormente.

Il team OnePlus afferma: nel futuro ci saranno meno Beta della OxygenOS

Come accade in casa Xiaomi e MIUI, anche OnePlus ha diviso il programma Beta della OxygenOS in due: Closed Beta e Open Beta. Il primo fa una scrematura più selettiva, permettendo soltanto ad un ristretto gruppo di utenti di poter testare in anteprime le novità che poi caratterizzeranno la UI stabile. Il secondo, invece, è più di larga manica e rappresenta uno step intermedio fra Closed Beta e ROM stabili. Questo fa sì che il team software raccolga un insieme di feedback utili a rendere le ROM quanto più stabili possibili.

Tuttavia, OnePlus ha deciso di tirare il freno a mano e riorganizzare il tutto. Come affermato nel thread ufficiale, molti utilizzano le Open Beta come daily driver: da un lato ciò inorgoglisce, avendo ROM beta sufficientemente stabili, ma dall'altro potrebbe impoverire il feedback. Lo stesso è accaduto proprio per Xiaomi, con limitazioni alla diffusione delle Beta per non inficiare il lavoro con le ROM stabili.

Restringendo e concentrandosi su un numero di feedback più contenuto, l'obiettivo di OnePlus è quello di lavorare in maniera migliore sulle ROM, specialmente quelle finali. Anche perché in questi mesi sono arrivate diverse lamentele in merito a problemi inaspettati contenuti nelle ROM stabili. Di conseguenza, d'ora in poi il programma Beta sarà rielaborato. Le Closed Beta vedranno due aggiornamenti mensili, mentre le Open Beta si limiteranno ad un aggiornamento mensile. Non cambieranno i piani per le release stabili, con un update ogni 1/2 mesi a seconda della circostanza.

L'altra notizia è che la serie OnePlus 8 riceverà a breve il programma Closed Beta, la cui partenza verrà comunicata sul forum nei prossimi giorni.

