Huawei Mate 40 con o senza fotocamera sotto il display? La risposta in un nuovo report

Man mano che si procede nella seconda metà dell'anno le indiscrezioni in merito alla futura serie Huawei Mate 40 si fanno sempre più insistenti. Il top di gamma avrà dalla sua un pannello super curvo e ultra sottile, molto probabilmente una soluzione mutuata da P40 Pro, anche se veri leak continuano a puntare su un display a 120 Hz. Insomma, allo stato attuale ci sono discrepanze di vario tipo, eppure l'ultimo report proveniente dalla Cina sembra avere la risposta ad una delle domande più pungenti: il top di gamma avrà una fotocamera sotto il display?

Huawei Mate 40 non avrà una fotocamera sotto il display

Secondo quanto riportato da un noto leaker cinese, la serie Huawei Mate 40 non adotterà una fotocamera sotto il display. In base a quanto si legge, il leaker in questione avrebbe finalmente messo gli occhi sui nuovi modelli, potendo “confermare” l'assenza di questa feature. Ovviamente l'ultima parola spetta sempre al colosso cinese e vedremo se ci saranno sorprese al riguardo.

Quella della selfie camera integrata nel display è di certo una questione spinosa e non è la prima volta che se ne parla in relazione a Huawei Mate 40. Tuttavia, anche grazie ad alcuni brevetti, si è preferito propendere verso tutt'altre ipotesi. Nonostante la nuova soluzione di Visionox pronta al debutto, sembra che Huawei non sia intenzionata a puntare su questa tecnologia, almeno per il momento.

Le ultime voci riferiscono di un accordo tra il gigante tecnologico cinese e Visionox, ma resta da vedere come si evolveranno le cose. Nel frattempo anche altri brand stanno lavorando in questa direzione: emblematici i casi di Xiaomi e OPPO, anche se pare che il 2020 si tradurrà in nulla di fatto.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu