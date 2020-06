Dove comprare Realme X3 SuperZoom in Italia

La scorsa settimana la compagnia asiatica ci ha piacevolmente sorpreso con il suo nuovo smartphone destinato al mercato europeo. Come abbiamo ripetuto in molteplici occasioni, il dispositivo cambia le carte in tavola per la gamma, presentandosi con specifiche da vero top di gamma ed una Quad Camera dotata di un teleobiettivo a periscopio. Volete sapere dove comprare Realme X3 SuperZoom? Allora siete capitati nel posto giusto!

Realme X3 SuperZoom: dove comprare il nuovo smartphone con Quad Camera e Zoom a periscopio

Il nuovo arrivato targato Realme è acquistabile sul sito ufficiale del produttore, al prezzo di 499.90€ e nelle colorazioni Arctic White e Glacier Blue, ovviamente con presa EU e nella sola configurazione da da 12/256 GB. Inoltre il dispositivo debutterà anche su Amazon Italia nel corso dei prossimi giorni. Nel momento in cui scriviamo Realme X3 SuperZoom è disponibile all'acquisto su Amazon Spagna – venduto e spedito da Amazon, ovviamente – al prezzo di 499€ (lo trovate qui), nella versione da 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Al prezzo del dispositivo si dovranno aggiungere circa 6€ per la spedizione.

Per quanto riguarda l'arrivo su Amazon Italia, non appena lo smartphone sarà disponibile provvederemo ad aggiornare questo articolo. Concludiamo segnalandovi una selezione di cover e pellicole e soprattutto la nostra recensione del dispositivo, utile per gli utenti che preferiscono acquistare avendo le idee chiare.

