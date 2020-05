Solo una manciata di giorni fa abbiamo parlato delle prime indiscrezioni in merito al primo monitor della costola di Xiaomi. A distanza di pochissimo, ecco che Redmi Display 1A debutta in crowdfunding su YouPin, ovviamente ad un prezzo goloso e con caratteristiche che non fanno rimpiangere soluzioni superiori.

Redmi Display 1A ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Come anticipato in precedenza, il monitor Redmi Display 1A arriva con un pannello LCD IPS da 23.8″ di diagonale, con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e rapporto in 16:9. Si tratta di una soluzione tri-borderless, con cornici super ottimizzate (fatta eccezione per il mento, leggermente più sporgente).

Secondo quanto riportato dalla partner di Xiaomi, il monitor si presenta con un corpo particolarmente “contenuto”, con uno spessore di soli 7.3 mm. Il dispositivo offre un angolo di visione di 178° e la certificazione TUV Rheinland.

Altre specifiche

Com'è facile intuire, si tratta di un monitor perfetto sia a casa che per uso lavorativo; inoltre le cornici ottimizzate lo rendono utile anche per un'esperienza multi-schermo (complice anche il prezzo accessibile). Per concludere la panoramica sulle caratteristiche di Redmi Display 1A, il monitor presenta una luminosità di 250 cd/m², contrasto 1000:1, 16.7 milioni di colori, refresh rate a 60Hz ed un tempo di risposta inferiore a 6 ms.

Completano il quadro tre ingressi: alimentazione, HDMI e VGA. Non sono presenti speaker integrati, trattandosi di un “semplice” monitor.

Redmi Display 1A ufficiale – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Redmi Display 1A, il primo monitor della costola di Xiaomi, è di soli 499 yuan (circa 63€ al cambio attuale); il dispositivo è attualmente in crowdfunding sulla piattaforma YouPin, dopodiché il prezzo passerà a 599 yuan, circa 76€.

