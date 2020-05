Brutta sorpresa per il prezzo di POCO F2 Pro in Italia? Pare di sì

Nella nostra recensione di POCO F2 Pro ha giocato un ruolo determinante il fattore prezzo. Sin dalla sua nascita, il brand POCO ha sottratto quello che era l'asso nella manica ad una OnePlus sempre più destinata al panorama mainstream. Con un prezzo di listino di 499€, si tratta di una delle migliori scelte nel settore high-end e siamo sicuri che molti di voi ne saranno attratti. Purtroppo, però, sembrerebbe che non sia tutto oro ciò che luccica e che la gestione dei prezzi in Europa potrebbe non essere così tanto favorevole.

POCO F2 Pro potrebbe essere meno “flagship killer” del previsto

In fase di presentazione, la dirigenza ha sbandierato sul palcoscenico un prezzo molto allettante, pari a 499€ per la versione di partenza. Una cifra niente male, se si considerano il look full screen, lo Snapdragon 865 con 6/8 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di storage UFS 3.x. Senza considera la quad camera da 64+5+13+2 MP con teleobiettivo e grandangolo, la pop-up cam da 20 MP, il sensore ID nel display e la capiente 4.700 mAh con ricarica 33W. Unite a questo ottimo comparto hardware un software snello, come da tradizione POCO, ed otterrete un flagship con tutti i crismi.

Tuttavia, parrebbe che la politica dei prezzi sia leggermente diversa da quanto preventivato. Il prezzo di 499€ per la variante da 6/128 GB è sì veritiero, ma esclusivamente per la vendita tramite GearBest ed Aliexpress. La faccenda si fa diversa nel caso dei rivenditori principali. Diciamo questo perché abbiamo notato che, andando sul sito ufficiale POCO Italia e cliccando sul pulsante “Dove comprare“, si viene reindirizzati al sito ufficiale Xiaomi Italia. Ed è qui che si scopre l'apparente verità che non farà felici molti: il prezzo sale a 599.90€, sempre per la versione base da 6/128 GB.

Questo prezzo si credeva valesse per versione superiore da 8/128 GB, ma anche in questo caso i 599€ riguardano solamente GearBest ed Aliexpress. Anche perché allo stato attuale non risulta disponibile il taglio top sullo store Xiaomi Italia. Insomma, pare proprio che i prezzi degli store principali non siano quelli che credevamo, probabilmente causa tassazione sfavorevole, un fattore solito per l'Europa. Anche cercando sugli store delle altre nazioni, infatti, è possibile notare come costi 599€ in Germania e Francia, per esempio. Va un po' meglio alla Spagna, tradizionalmente più in linea con i prezzi annunciati: per quanto il sovrapprezzo ci sia comunque, qua costa 549€.

Per il momento si tratta di una nostra deduzione sulla base di quanto mostrato dagli store ufficiali e potremmo essere smentiti quando ci sarà un eventuale comunicato ufficiale al riguardo. Ma per il momento pare che questo sarà il costo da pagare per acquistare dall'Italia.

