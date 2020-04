Xiaomi Mi Band 4 si aggiorna alla 1.0.9.48: novità per Mi Fit e watchfaces

Aspettando il debutto della prossima versione della smartband cinese, la Xiaomi Mi Band 4 continua ad aggiornarsi ed a questo giro sta ricevendo una nuova versione del firmware (1.0.9.48). Andiamo a dare un'occhiata alle novità introdotte dall'aggiornamento, al momento disponibile solo in determinate aree (ma in arrivo anche da noi).

Xiaomi Mi Band 4: disponibile il nuovo firmware 1.0.9.48, ma solo in alcuni paesi (per il momento!)

La versione software 1.0.9.48 della Xiaomi Mi Band 4 è attualmente in fase di rilascio in Cina e in alcuni paesi (come l'India). Per quanto riguarda il debutto in Europa, probabile che le novità arriveranno nel corso delle prossime ore; all'aggiornamento della smartband corrisponde anche una nuova versione dell'app Mi Fit, la 1.1.0 per la precisione. Nel momento in cui scriviamo nessuno dei due update è ancora disponibile, ma ciò potrebbe cambiare a breve quindi occhio.

In merito alle novità per l'indossabile, con quest'aggiornamento sarà possibile esportare i dati della frequenza cardiaca su applicazioni di terze parti (anche nell'app Salute di Apple). Si tratta di un ritorno gradito, visto anche a bordo della Mi Band 3 ma non presente con l'ultima versione della smartband.

Come anticipato poco sopra, anche l'app Mi Fit si aggiorna: in questo caso viene introdotta una schermata delle watchfaces rinnovata, con tanto di valutazione delle stesse.

