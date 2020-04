Realme X50 Pro è disponibile in preorder su Amazon

N'è passato di tempo dal debutto del primo flagship 5G del brand, lanciato a fine Febbraio tramite un evento tenutosi online a causa dell'emergenza in corso. E ora, a distanza di più di un mese Realme X50 Pro approda su Amazon Spagna, al momento esclusivamente in preorder.

Realme X50 Pro debutta su Amazon Spagna: ecco tutti i dettagli

Il già citato evento di lancio di Realme X50 Pro aveva confermato che la commercializzazione sarebbe avvenuta nel corso del mese di Aprile, senza però offrire una data precisa. A svelare l'arcano pensa Amazon Spagna: in top di gamma è disponibile in preorder, mentre la data di uscita è fissata per il 27 Aprile. Il dispositivo è presente nelle versioni da 8/128 GB a 599€, quella da 8/256 GB a 669€ e – infine – il modello maggiorato da 12/256 GB a 749€. Se siete interessati all'acquisto, qui trovate la pagina del prodotto (con tutte le varianti appena citate). Vi evidenziamo che in tutti e tre i casi sono previsti 6€ di spedizione.

Per quanto riguarda le caratteristiche del top di gamma, vi ricordiamo che si tratta di un modello dotato di un display Super AMOLED da 6.44″ Full HD+ con refresh rate a 90 Hz ed un doppio foro per la dual selfie camera da 32 + 8 MP. Realme X50 Pro offre una Quad Camera da 64 + 8 + 12 + 2 MP (con grandangolo, teleobiettivo e Macro) ed una batteria da 4.200 mAh con ricarica SuperDart da 65W.

