OnePlus Bullets Wireless Z saranno le nuove cuffie (forse) TWS

Sembra proprio che il monicker “Z” non sarà affibbiato unicamente al nuovo modello economico di OnePlus. Il tweet di Ishan Agarwal parla chiaro: a breve ci sarà il primo paio di cuffie true wireless, il cui nome commerciale sarebbe OnePlus Bullets Wireless Z. Secondo l'insider, la loro presentazione ufficiale avverrà fra pochissimo, pertanto è possibile che anticipino addirittura il lancio della serie OnePlus 8.

Aggiornamento 14:15: il leaker che ha fatto circolare la notizia ha specificato un aspetto molto importante, di cui trovate tutti i dettagli a fine articolo.

LEGGI ANCHE:

OnePlus 8: come seguire la diretta streaming dell’evento di lancio

Exclusive: #OnePlus will indeed be launching their new Truly Wireless Earphones! They are called:

-OnePlus Bullets Wireless Z & are coming out VERY soon

Also expect:

-OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger to launch alongside the #OnePlus8Series

LINK: https://t.co/2smhTMoP6X pic.twitter.com/fTYuRUYRwq

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) April 1, 2020