Oneplus 8: l’azienda conferma le specifiche del display

Negli scorsi teaser, l'azienda cinese si è soffermata sulle prestazioni hardware della prossima serie di dispositivi top, preannunciando la presenza dello Snapdragon 865 accompagnato da memorie LPDDR5 e UFS 3.0. Quest'oggi sono apparsi dei nuovi poster promozionali, i quali offrono qualche dettaglio in più sul display di OnePlus 8 e del fratello maggiore Pro.

OnePlus 8: nuovi teaser anticipato le caratteristiche del display

A proposito del fratellone, come non notare i vari post di Pete Lau su Weibo pubblicati proprio da OnePlus 8 Pro? In maniera indiretta il CEO ha confermato sia la presenza del modello maggiorato che il nome stesso (come se ci fosse stato mai un dubbio…). Ma bando alle ciance, torniamo al profilo ufficiale del brand cinese, con i nuovi teaser. Proprio ieri, le precedenti immagini hanno lasciato intendere alla grande la presenza del foro nel display, in accordo con i vari leak trapelati nelle settimane precedenti.

1 di 3

A questo giro, l'azienda svela qualche dettaglio in più sul pannello che troveremo a bordo della nuova serie OnePlus 8. Vale la pena specificare che non viene riportato se la soluzione sia dedicata al solo modello Pro (come riferiscono gli stessi leak) o ad entrambi.

Il pannello AMOLED avrà una risoluzione 2K ed un refresh rate a 120 Hz, con una densità di 513 PPI ed una luminosità fino a 1300 nit (fino a 4096 livelli). Non mancherà il supporto HDR 10 bit e la tecnologia MEMC. Tirando le somme si tratta appunto della soluzione mostrata durante l'evento di gennaio, interamente incentrato sugli schermi di prossima generazione.

Non appena ci saranno ulteriori novità ufficiali in merito al display, provvederemo ad aggiornare questo articolo. Nel frattempo vi ricordiamo che l'evento di lancio è fissato per il 14 Aprile e qui trovate tutti i dettagli su come seguire la diretta.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu