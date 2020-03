Xiaomi Mi 7 2020, Mi 10T e POCO F2 Pro: in rete la lista dei prossimi modelli Xiaomi | Rumor

Nonostante l'emergenza sanitaria in atto, sembra proprio che la compagnia di Lei Jun (ed i relativi marchi partner) non abbiano intenzione di frenarsi e continueranno a lanciare tantissimi nuovi smartphone del corso dell'anno. Su questo – in realtà – avevamo pochi dubbi, ma le cose si fanno interessanti grazie ad una presunta lista comparsa in rete. Questa mostra i futuri modelli del brand tra cui Xiaomi Mi 7 2020, Mi 10T e POCO F2 Pro. Sarà vera?

Xiaomi Mi 7 2020, Mi 10T e POCO F2 Pro sono solo la punta dell'iceberg, ma la lista leaked va presa con leggerezza

Ovviamente – ormai ci siamo ampiamente abituati – non è possibile avere una risposta certa a questa domanda. La lista comparsa in rete mostra tutta una serie di smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che dovrebbero essere rilasciati nel corso del Q3 2020. Secondo la fonte, i nomi dei prodotti sarebbero stati estrapolati da una mail criptata inviata ad uno dei dipendi della casa cinese (forse un dirigente). Prima di cimentarci nell'elenco degli smartphone sottolineiamo ancora una volta che si tratta di un leak dal sapore dubbio. Tutto è da prendere con estrema cautela e come un semplice rumor: l'ultima parola spetta sempre all'azienda!

Cominciamo con Xiaomi Mi 7 2020. Di recente la compagnia asiatica ha proposto un sondaggio per chiedere consiglio su una possibile riedizione del Mi 6. Si tratta di questo dispositivo oppure di un modello ex novo? Ricordiamo infatti che dal Mi 6 si è passati direttamente al Mi 8 e non c'è mai stato un flagship chiamato Mi 7.

Passiamo poi a Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro. Niente di nuovo sotto il sole: dovrebbe trattarsi delle riedizioni in salsa europea di Redmi K30, K30 Pro e K30 Pro Zoom. Un'ulteriore prova potrebbe essere la recente certificazione Google dedicata proprio al modello Pro.

Per quanto riguarda POCO F2 Pro dovrebbe essere il Redmi K30 Pro indiano, come si intuisce da alcuni indizi (che trovate qui). L'elenco degli smartphone in arrivo nel Q3 2020 continua con Redmi 9 e Redmi 9A e Redmi Note 9 S+ (la versione europea di Note 9 Pro Max).

Tutte le novità in arrivo nel 2020: fake o realtà?

Tra le altre novità troviamo poi Redmi X10 4G, POCO F2 e Mi 10S. A questi si aggiungeranno i rispettivi Redmi X10 5G, POCO F2 Pro 5G e Mi 10S+ 5G, tutti votati al nuovo standard di connettività.

Viene nominato anche Xiaomi Mi CC10 mentre i fan della serie MIX finalmente verranno accontentati con i nuovi Mi MIX 4 e Mi MIX 4S. Nei mesi passati le indiscrezioni sulla gamma sono state tantissime, ma con nulla di fatto. Che la seconda metà del 2020 sia la volta buona? Concludiamo con Xiaomi Mi Zero, dispositivo totalmente avvolto nel mistero. Si tratterà di un concept con un corpo unibody senza fori come nel caso di Meizu Zero?

Prima di lasciarvi vogliamo sottolineare per l'ennesima volta – scusate l'insistenza – che le informazioni in alto sono da prendere come semplici rumor, per ora privi di fondamento.

