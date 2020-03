OPPO Find X2 Pro: il Coronavirus rimanda le vendite in Italia

Oltre ai limiti che sono sotto gli occhi di tutti, il Coronavirus sta causando problemi anche ai settori più interni. Ne è una diretta dimostrazione la chiusura delle fabbriche in India, dopo il lockdown avvenuto nelle scorse settimane in Cina. Ma le conseguenze sono altrettanto palesi, come nel caso del ritardo delle vendite a cui sta andando incontro OPPO Find X2 Pro. Presentato ad inizio marzo, non vedrà la luce degli scaffali prima di due mesi dal suo debutto ufficiale.

I problemi di Coronavirus fanno posticipare il lancio in Italia di OPPO Find X2 Pro

Il comunicato ufficiale della divisone italiana parla chiaro: l'emergenza Coronavirus ha colpito tutto il mondo, OPPO inclusa. Ne consegue che l'immissione nel mercato di Find X2 Pro, inizialmente prevista per l'8 maggio, sarà ulteriormente posticipata. Tuttavia, la nuova data verrà comunicato soltanto nel corso delle settimane a venire, probabilmente quando si avrà un quadro più chiaro della situazione. Per il momento bisognerà attendere prima di scoprire quando il top di gamma di casa OPPO sarà disponibile in Italia.

Se foste comunque interessati, vi ricordiamo che, effettuando la registrazione per l'acquisto di OPPO Find X2 Pro, riceverete in omaggio le OPPO Enco Free ed un OPPO Bluetooth Speaker. Nell'attesa di novità, vi ricordiamo di vedere la nostra recensione.

