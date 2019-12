OPPO Enco Free ufficiali: nuove cuffie TWS con Reno 3

Ad essere annunciata non è stata soltanto la serie OPPO Reno 3 5G e Reno 3 Pro 5G. Sul palco dell'evento asiatico sono state presente anche le OPPO Enco Free, ovvero il nuovo modello dedicato alla famiglia di cuffie true wireless inaugurata con le precedenti OPPO O-Free. Esteticamente si nota una certa somiglianza con le AirPods di casa Apple, per quanto gli auricolari stessi siano più in linea con quelli prodotti da Huawei.

OPPO Enco Free sono le nuove cuffie true wireless: ecco caratteristiche e prezzo

Il case è rettangolare, con linee smussate ed una linea verticale che riporta alla mente l'estetica della famiglia Reno. Si ricarica via USB Type-C e garantisce un'autonomia di circa 25 ore complessive. Le OPPO Enco Free integrano un sistema di microfoni che offre una riduzione del rumore per garantire una migliore qualità audio. Pesano 4.6 grammi ed utilizzano speaker ultra-dinamici, con un doppio circuito ad armatura bilanciata a beneficio della resa sonora.

A livello connettivo, le cuffie utilizzando una tecnologia definita “Bluetooth Low-Latency Dual-Pass“, ovvero entrambe le cuffie si connettono simultaneamente allo smartphone abbinato. Così facendo, si riduce la latenza fra audio e video del 76%, anche in fase di gaming, rispetto ad un sistema tradizionale.

Disponibili in 3 colorazioni, White, Black e Pink, le OPPO Enco Free vengono vendute ad un prezzo di 699 yuan, circa 90€, a partire dal 31 dicembre. Per la versione Pink, invece, sarà necessario attendere il 14 febbraio 2020, in occasione del prossimo San Valentino.

