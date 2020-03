OnePlus 8 Pro: svelate le specifiche della fotocamera

Oggi è stata una giornata piuttosto proficua per tutti gli affamati di notizie riguardanti OnePlus 8. Prima abbiamo parlato di display, poi di colorazioni e, dopo nuove foto dal vivo, adesso anche del comparto fotografico. Ad essere precisi le informazioni di cui vi stiamo per parlare riguardano OnePlus 8 Pro, il modello dei punta fra i due (o i tre?). Il leak portato alla luce in data odierna riprende alcune delle specifiche già trapelate settimane fa, aggiungendoci nuovi dettagli.

Curiosi di scoprire quali saranno le novità della fotocamera di OnePlus 8 Pro?

Sappiamo già che OnePlus 8 Pro avrà una quad camera posizionata in senso verticale al centro della sezione posteriore. Il modulo principale sarà formato da un sensore primario Sony IMX689 da 48 MP f/1.78, lo stesso apprezzato su OPPO Find X2 Pro. Il secondario, invece, è sempre un 48 MP ma un Sony IMX586, quello che venne utilizzato come principale su OnePlus 7T e 7T Pro. A cambiare sarà la lente, dato che sarà un grandangolare con un FoV di 120°. Proseguendo, il teleobiettivo sarà un 8 MP f/2.44, con una lunghezza focale con zoom ottico 3x e digitale 30x. Per finire, il quarto sarà un Color Filter da 5 MP, anche se il suo scopo non è ancora ben chiaro.

Parlando di funzionalità, OnePlus 8 Pro potrà vantare migliorie per la stabilizzazione OIS+EIS, oltre all'aggiunta di una nuova modalità Ritratto Notturno, video 3-HDR ed effetti cinematici.

