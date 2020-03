Huawei P40: tutta la serie monta display BOE

Da poco più di un giorno Huawei ha lanciato sul mercato la sua nuova linea di smartphone. Tutta la serie P40 è stata svelata, includendo due smartphone principali, ovvero Huawei P40 e P40 Pro (nonchè P40 Pro Plus). Si tratta di due telefoni che, sotto ogni aspetto, possono dire la propria all'interno del nostro mercato, sebbene presentino alcuni problemi. Su tutti la mancanza dei servizi Google, che qui in Europa potrebbe creare più di qualche criticità. Nonostante questo, però, non si mette in dubbio la qualità dei prodotti, a partire proprio dal display.

BOE produce anche il display di Mate XS

Stando a quanto dichiarato su Weibo, l'azienda dietro i pannelli frontali di tutti i nuovi Huawei P40 sarebbe proprio BOE. Questo produttore è leader in tale settore, avendo già collaborato con tantissimi brand come Motorola, OPPO, LG e tanti alti. Se diamo un'occhiata sempre in casa Huawei, ad esempio, vediamo come Mate XS implementi proprio un pannello prodotto da tale azienda.

Sebbene il form factor di P40 e P40 Pro sia differente, entrambi gli schermi portano la firma di BOE. Nel primo caso, infatti, parliamo di un display flat da 6,1 pollici di diagonale, di matrice OLED, mentre nel secondo caso si tratta di un'unità da 6,6 pollici con bordi curvi. Vale lo stesso discorso, ovviamente, anche per P40 Pro Plus.

