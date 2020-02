Il lancio dello Xiaomi Mi 10 in Europa è stato rinviato a causa della cancellazione del MWC 2020 e siamo ancora in attesa di scoprire quando potremo mettere le mani sul nuovo flagship della compagnia di Lei Jun. Nel frattempo il dispositivo è stato ufficializzato in patria ed si è già piazzato bene in termini di vendite. Se anche voi siete in trepidante attesa del debutto europeo del top di gamma, allora il nuovo sito ufficiale lanciato da Xiaomi non potrà che soddisfarvi.

Xiaomi Mi 10: l'unboxing 3D ne svela tutti i segreti

Il portale, infatti, offre un piccolo assaggio dello Xiaomi Mi 10 sotto forma di unboxing 3D, un modo decisamente creativo per approcciarsi al dispositivo. Tramite la pagina ufficiale – la trovate tramite il link in fondo all'articolo – potrete visualizzare il flagship in 3D, ingrandendo e ruotando la visuale in modo da scoprire tutti i dettagli. Fin qui nulla di nuovo, anche se c'è da segnalare che il portale permette anche si visualizzare tutte le colorazioni disponibili dello smartphone.

Il pulsante a destra vi permette di focalizzarvi sulla fotocamera, con tutti i dettagli del caso, ma la vera chicca è rappresentata dal pulsante presente a sinistra della scherma. Qui potrete accedere al teardown 3D del flagship, in modo da scoprire tutti i “segreti” all'interno del corpo del dispositivo.

CLICCA QUI PER L'UNBOXING 3D DEL MI 10

Insomma, si tratta di una piccolo colpo di genio della divisione marketing del brand, che permette di osservare lo Xiaomi Mi 10 a tutto tondo prima di decidere se acquistarlo. Che ve ne pare?

