A inizio mese la compagnia cinese ha svelato il nuovo Xiaomi Mi 10, top di gamma in arrivo anche in Europa (ma sarà necessario attendere una nuova data, vista la cancellazione del MWC 2020). Il flagship si è già distinto per le sue performance e per le sue qualità fotografiche e siamo certi che i Mi Fan nostrani siano in trepidante attesa. Nel frattempo il CEO Lei Jun ha pensato bene si stuzzicare gli appassionati cinesi con uno scatto molto particolare, che immortala niente meno che lo Xiaomi Mi 10 Transparent Edition!

Xiaomi Mi 10 Transparent Edition “svelato” da Lei Jun… ma non metteteci il pensiero!

Peccato che il buon Lei Jun sia un vero burlone: nonostante il post su Weibo faccia riferimento esplicito allo Xiaomi Mi 10 Transparent Edition, l'immagine ci mostra la parte frontale del top di gamma con uno sfondo ad hoc. Quel simpaticone del CEO di Xiaomi è ritornato sulla questione un paio di ore dopo, con un nuovo post. Questa volta il dirigente conferma che il wallpaper è stato realizzato scattando una foto ai componenti interni del device, dopo aver rimosso la cover posteriore.

Che ne pensate dello scherzo di Lei Jun? Si tratta di una simpatica presa in giro oppure… il CEO potrebbe aver anticipato il debutto dello Xiaomi Mi 10 Transparent?

Ovviamente al momento è impossibile dare un risposta, anche se è più logico propendere per la prima ipotesi. Nelle scorse settimane il leaker DigitalChatStation (di solito abbastanza affidabile) ha affermato che non ci sarà una versione Transparent del Mi 10. Inoltre la compagnia di Lei Jun ha già svelato di non avere in serbo nemmeno un Mi 10 SE. La serie Mi 10 conterà solo i due modelli? Ci saranno nuove aggiunte? Ai posteri l'ardua sentenza!

