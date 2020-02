È dal mese di novembre che i rumors parlano di un possibile lancio nel 2020 per la serie Redmi K30. Questa ipotesi è stata parzialmente smentita dall'annuncio della data di presentazione ufficiale, settata per domani 10 dicembre. Ma i nuovi rumors odierni ci indicherebbero una netta separazione fra il modello base e il top di gamma a tutti gli effetti, ovvero Redmi K30 Pro. Per quest'ultimo sembrerebbe essere necessario attendere ancora un bel po', visto che si parla di un suo possibile lancio a marzo 2020.

Aggiornamento 22/02: Lu Weibing “conferma” il periodo di uscita del nuovo flagship, ma genera ancora più confusione. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Redmi K30 Pro sarà il vero top di gamma, ma ci vorrà tempo prima di vederlo in azione

Redmi K30 PRO will launch in March 2020.#RedmiK30Pro #Xiaomi — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) December 5, 2019

Per il momento rimane una voce di corridoio, ma corrisponderebbe alla finestra di lancio dello Snapdragon 865. La scelta di utilizzare il nuovo SoC di fascia alta di casa Qualcomm fa sì che la finestra di commercializzazione in Cina per Redmi K30 Pro slitti più in avanti. Per Redmi K30, invece, pare che il suo arrivo possa avvenire già a gennaio, visto che i chipset adoperati saranno disponibili prima per i produttori di smartphone. A differenza del modello Pro, che saraà disponibile unicamente in 5G, il modello base arriverà con Snapdragon 730 per il modello 4G e Snapdragon 765 per quello 5G. E non è da escludere che, almeno inizialmente, Redmi K30 sia commercializzato soltanto con connettività 4G, anche se ormai non resta che attendere domani per scoprirlo.

Il capo di Redmi fornisce qualche indizio sul periodo di uscita | Aggiornamento 22/02

Se fino a poco tempo fa il periodo di uscita del Redmi K30 Pro era da considerarsi come un'indiscrezione, ora sembra che il buon Lu Weibing abbia deciso di regalare ai fan una “nebulosa” conferma ufficiale. Ovviamente questa arriva nel perfetto stile del dirigente, sotto forma di indizi “criptici”. Il CEO di Redmi non ama essere esplicito e anche per il periodo di lancio del top di gamma non fa differenza.

Gli ultimi post su Weibo (li vedete in alto) confermano ancora una volta la presenza dello Snapdragon 865; oltre a ciò, il dirigente sottolinea che il dispositivo vedrà la luce ne periodo compreso tra il debutto della serie Huawei P40 ed il prossimo Honor 30. Questa informazione non fa altro che causare ancora più confusione.

Infatti al momento non abbiamo una data certa per i modelli della serie P40. Volendo basarci sulle indiscrezioni, il debutto dovrebbe avvenire nel corso dell'evento del 24 Febbraio; per quanto riguarda il flagship di Honor, le ultime voci riferiscono di un lancio anticipato ad Aprile. Facendo due più due, pare chiaro che Redmi K30 Pro sarà presentato nel mese di Marzo.

Pensate sia finita qui? No, perché parliamo pur sempre di indiscrezioni. Altri media riferiscono che il P40 arriverà a Marzo e che Honor 30 seguirà la timeline dell'anno scorso e sarà lanciato a Maggio. In questo secondo caso, K30 Pro – il cui debutto è previsto tra i due eventi appena citati – dovrebbe essere presentato ad Aprile. Insomma, le “conferme” di Lu Weibing sono sempre molto pericolose e non fanno altro che far nascere nuove ipotesi dato che da Marzo, ora siamo proiettati al mese di Aprile. Quale dei due periodi sarà quello giusto?

