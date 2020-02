Il 6 Marzo si fa sempre più vicino e quale modo migliore per ingannare l'attesa se non con le prime immagini dal vivo di OPPO Find X2 Pro? Il dispositivo è stato immortalato in una serie di scatti (quasi hands-on) in cui ci viene svelato in toto. Che ve ne pare?

OPPO Find X2 Pro si mostra dal vivo in queste nuove immagini

1 di 2

Le immagini pubblicate in rete in queste ore fanno riferimento a OPPO Find X2 Pro, modello superiore della nuova serie. A differenza del fratello minore, in questo caso abbiamo una tripla fotocamera con un sistema a periscopio con Zoom digitale 60X. Vi ricordiamo che al momento l'azienda cinese non ha ancora confermato l'esistenza di due modelli: tuttavia, alcuni teaser ufficiosi avrebbero svelato le differenze tra i due dispositivi della serie Find X2.

Frontalmente avremo un pannello AMOLED da 6.7″ Quad HD+ (o meglio, 3K secondo Brian Shen) con bordi curvi, luminosità di 1200 nit, frequenza di campionamento del tocco a 240 Hz, copertura totale del profilo DCI-P3 ed il supporto HDR.

Siete in attesa del lancio del nuovo top di gamma di OPPO e volete saperne di più? Allora qui trovate tutte le informazioni ufficiali e le indiscrezioni dedicate al dispositivo, con tanto di immagini leak e poster rilasciati dalla compagnia cinese.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.