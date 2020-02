Huawei ha ufficializzato durante l'atteso evento streaming di lancio il suo nuovo pieghevole, il Huawei Mate XS. Sarebbe dovuto essere uno dei protagonisti del MWC 2020, ma l'allerta coronavirus ha rimandato l'evento annuale. Fatto sta che Mate XS rappresenta un aggiornamento intermedio per la gamma di pieghevoli del brand cinese. Nell'attesa del vero e proprio successore, atteso dopo l'estate, ecco tutte le “novità” per il nuovo capostipite della famiglia Mate X.

Huawei XS è ufficiale: tutti i dettagli su prezzo, hardware e design

Design

Le virgolette non sono a caso, dato che ad un primo sguardo Huawei Mate XS non cambia in quasi nulla rispetto al primo modello. Da chiuso si ha il solito display OLED da 6.6″ Full HD+, mentre da aperto si ottiene una diagonale piena da 8″. Il tutto in un ingombro che misura 161.3 x 146.2 x 5.4 mm. A cambiare è esclusivamente la sezione più larga dove trovano spazio le fotocamere e il sistema di sgancio. Quest'ultimo è stato leggermente rivisto, con un tasto dotato di un accento rosso. Non staremo qui a spiegarvi nuovamente tutte le tecnologie che ci sono in ballo: ve ne abbiamo già parlato nell'articolo originale.

Hardware e fotocamere

Ad essere migliorato è stato anche il comparto hardware: a muovere Huawei Mate XS non c'è il Kirin 980, bensì il Kirin 990 5G. L'upgrade non è meramente prestazionale, trattandosi del chipset di generazione successiva, ma anche energetico. Il SoC può vantare un modem 5G integrato al suo interno e non più separato, permettendo un maggior risparmio per la batteria. Ovviamente anche il software è stato reso al passo coi tempi, basandosi su EMUI 10 e Android 10, per quanto privo dei servizi Google.

Migliorata anche la fotocamera, con una quad camera che aggiunge un nuovo sensore ToF. Abbiamo una configurazione così formata:

Primario da 40 MP SuperSensing RYYB f/1.8

Teleobiettivo da 8 MP f/2.4 con zoom ottico 3x e digitale 30x

Grandangolare da 16 MP f/2.2

Sensore 3D ToF

Scheda tecnica

Display principale OLED da 8″ 2480 x 2200 pixel;

display da chiuso: 6.6″ 2480 x 1148 pixel e 6.38″ 2480 x 892 pixel;

dimensioni di 161.3 x 146.2 x 11/5.4 mm (da aperto), 161.3 x 78.5 x 11 mm (da chiuso);

processore octa-core HiSilicon Kirin 990 5G ;

; GPU ARM Mali-G76 MP16;

8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 512 GB di storage espandibile tramite nanoSD ;

di storage espandibile tramite ; lettore ID laterale;

quad camera posteriore da 40+16+8+ToF con apertura f/1.8-2.2-2.4, teleobiettivo 3X e grandangolare, OIS+AIS, autofocus ibrido e flash LED;

con apertura f/1.8-2.2-2.4, teleobiettivo 3X e grandangolare, OIS+AIS, autofocus ibrido e flash LED; supporto dual SIM 4G+5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5, NFC, GPS;

batteria da 4500 mAh con ricarica SuperCharge 55W;

con ricarica SuperCharge 55W; sistema operativo Android 10 con EMUI 10.0.1 (senza servizi Google).

Prezzo e data di uscita

Huawei Mate XS sarà disponibile in tutti i mercati nell'unica versione da 8/512 GB al prezzo di 2499€. Per la data d'uscita bisognerà attendere nuove comunicazioni nei prossimi giorni. Non mancheremo di farvi sapere quando partiranno le vendite, perciò continuate a seguirci.

