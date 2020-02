Il campanello smart di Xiaomi è in offerta lampo e costa solo 11€

Piccolo, economico ed utilissimo: il campanello smart di Xiaomi YouPin è la soluzione perfetta e minimale da affiancare alla porta di casa. E poi con il supporto al Wi-Fi è possibile controllarlo anche tramite app!

Il campanello smart Xiaomi LINPTECH è in sconto su Banggood

Il nuovo campanello smart di Xiaomi YouPin – a marchio LINPTECH – presenta fino a 36 suoni diversi, non è dotato di batteria e presenta il supporto al Wi-Fi, in modo da potersi interfacciare con l'app Mi Home. Grazie all'app sarà possibile agire sul volume e sul suono, in modo pratico e veloce. Il pacchetto è composto da un dispositivo trasmittente (quello da applicare fuori la porta) ed in ricevitore, quest'ultimo dotato di pulsanti per cambiare suoneria e volume della stessa.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.