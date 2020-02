La settimana di offerte di GearBest continua con un prodotto dedicato agli utenti in cerca di una stampante 3D economica ed affidabile. Alfawise U50 è disponibile a prezzo scontato per un periodo limitato di tempo, con spedizione dai magazzini europei dello store.

Alfawise U50 è la stampante 3D low budget per tutti, neofiti ed esperti | Offerta lampo

L'Alfawise U50 è un prodotto pensato sia per i neofiti alle prese con la loro prima stampante 3D, che per utenti più esperti. Facile e rapido da montare (in cinque, semplici passaggi), il dispositivo è equipaggiato con un display touch da 3.5 pollici e grazie ai suoi movimenti precisi è adatta anche ai progetti più impegnativi.

La stampante 3D è in offerta lampo sullo store GearBest, con tanto di spedizione dall'Europa: per la pagina dedicata non dovrete far altro che cliccare sul pulsante in basso. Prima di inserire il prodotto nel carrello, assicuratevi che sia selezionato il magazzino Fast-23, sigla riferita ai punti europei.

