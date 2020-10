La storia intorno a LeEco pare non avere una fine, ma stavolta la questione potrebbe essere in realtà positiva. Infatti, il brand una volta guidato da Jia Yueting, pare abbia lanciato sul mercato una nuova smart TV top gamma da 65″, la LeTV Zero65 Pro, ultra-sottile e che si poggia solamente a muro, ad un prezzo molto alto.

LeTV Zero65 Pro: ecco tutti i dettagli dell'inaspettata smart TV di LeEco

Tanto inaspettata quanto bella, la smart TV murale LeTV Zero65 Pro è un prodotto premium solo a guardarlo, dato che ricorda un quadro vero e proprio per quanto è sottile, con LeEco che non ha badato a spese in quanto a specifiche: il display da 65″ 4K ha uno screen-to-body ratio del 97%. La gamma di colori è invece dell'85%. Supporta la compensazione di movimento MEMC, HDR, HDR10+ e tutti gli altri supporti da top gamma. La particolarità di questa smart TV, oltre ovviamente al fatto che è spessa solo 13.5 mm, è l'avere una composizione modulare che comprende il display ed uno smart box, collegati tramite un Superlink.

Guardando all'aspetto hardware interno, la smart TV murale LeTV Zero65 Pro è dotata di un chipset Morningstar 6A938 con architettura Quad-Core A72. La GPU è una Mali-T820, mentre per la memoria abbiamo 3 GB di RAM e 32 GB di storage interno. Non manca il filtro conto la luce blu. Tutto è mosso dal sistema operativo EUI 8.0 ed il telecomando ha comandi vocali smart. La smart box integrata è realizzata in cristallo.

La smart TV murale di LeEco ha un prezzo piuttosto alto in Cina, dato che ci vorranno 6999 yuan per acquistarla, circa 879 €. La LeTV Zero65 Pro sarà in vendita dal 7 novembre 2020.

