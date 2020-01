Xiaomi presenta un nuovo calendario smart E-Ink

Ebbene sì, nuovo giorno, nuovo prodotto targato Xiaomi. Si tratta del 477° prodotto lanciato in crowdfunding su YouPin e si chiama Xiaomi Smart Health Calendar. Un nome piuttosto esplicito che fa già capire che tipologia di dispositivo sia. Integra un display e-ink, con una tecnologia che riprende quella adoperata sui sensori di umidità e temperatura. Oltre ad integrare le funzioni classiche di un qualsiasi calendario digitale, ha dalla sua altre features che lo rendono più domotico del solito.

Xiaomi Smart Health Calendar è il nuovo calendario smart Wi-Fi con display e-ink

Disponibile dalla primavera ad un prezzo di 199 yuan, circa 25€, integra al suo interno anche la possibilità di visualizzare informazioni su meteo e qualità dell'aria. Ma anche citazioni di personaggi famosi, note e quant'altro, grazie alla connettività Wi-Fi che gli fa pescare le informazioni online. Non mancano modalità più canoniche, come reminder, sveglia, countdown e così via. Realizzato in materiali plastici quali ABS e PC, il display utilizzato è un pannello da 5.83″ con matrice dot-matrix e formato rettangolare. Può essere piazzato ovunque in casa, visto che non funziona tramite spina elettrica, bensì a batterie. E visto che il display è e-ink, scommettiamo che l'autonomia sarà piuttosto elevata.

