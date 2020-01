Il proiettore laser Xiaomi Mi Laser Projector è arrivato in Italia un po' di mesi fa, ma se puntate al risparmio allora non perdete l'offerta sullo store DHGate, con Coupon dedicato e spedizione direttamente dall'Europa.

Il proiettore Xiaomi Mi Laser Projector è in sconto con Coupon su DHGate

Il Xiaomi Mi Laser Projector è in grado di offrire uno schermo fino a 150 pollici di diagonale, contrasto di 3000:1, tecnologia sorgente di luce laser ALPD 3.0 e luminosità fino a 5000 lumen. Il dispositivo è il primo proiettore al mondo con laser focale ultra corto e tecnologia ALPD che offre un Full HD fino a 150 pollici.

Il proiettore dell'azienda cinese integra due speaker con Dolby Audio e DTS-HD mentre il look generale del dispositivo è in perfetto stile Xiaomi, con linee minimali e dimensioni contenute. A proposito del suo stile, lo Xiaomi Mi Laser Projector si è aggiudicato il Japan Good Design Award, l'iF Design Award, il Red Dot Award e l'IDEA Award, quattro celebri premi di design a livello globale.

Siete interessati al proiettore della compagnia di Lei Jun? Allora non perdete l'offerta dello store DHGate, con tanto di spedizione da Europa. In basso trovate il link al prodotto, insieme al Coupon da utilizzare al momento dell'acquisto.

