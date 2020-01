Se siete degli amanti della potenza bruta hardware, tenete d'occhio il prossimo Black Shark 3 5G. Il produttore non ha già iniziato a bombardarci di teaser, come quasi sicuramente accadrà quando i tempi saranno maturi. Ma se ne inizia già a parlare, con la certificazione dell'inedito KLE-A0 che potrebbe indicare proprio il terzo capitolo della saga da gaming. E si preannuncia un dispositivo a dir poco potente, con le voci di corridoio che suggeriscono l'utilizzo per la prima volta su uno smartphone di addirittura 16 GB di RAM.

Black Shark 3 5G con 16 GB di RAM: lo smartphone sarebbe già stato certificato

Certificato dal MIIT, il nuovo modello ha fatto capolino su Twitter, con il leaker Sudhanshu che ce ne mostra uno screenshot. Lo smartphone è a tutti gli effetti un nuovo prodotto targato Black Shark, come indica l'applicazione al MIIT.

Theoretically it should be the World's First Phone with 16GB RAM. But let's wait for the official announcement🙃https://t.co/EyUmt2xDOo — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) January 9, 2020

C'è da specificare che nella certificazione non viene riportato alcun dato tecnico, pertanto l'implementazione dei 16 GB è soltanto stata suggerita dai rumors. Ma è un dato tecnico che non ci meraviglierebbe di vedere adottato per la prima volta da Black Shark, visto che l'azienda è solita voler puntare sulle specifiche per i propri telefoni. Anche se in verità il primo telefono ad aver potuto vantare 12 GB di RAM è stato Lenovo Z5 Pro. Ne riparleremo sicuramente nelle prossime settimane, quando i leaks si faranno più consistenti.

