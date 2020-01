Xiaomi Mi 10 è spuntato su uno store online con immagini, specifiche e prezzo

Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che lo Xiaomi Mi 10 potrebbe debuttare prima dell'11 febbraio e che quindi non manchi molto all'evento di presentazione. Contemporaneamente i presunti leak e le indiscrezioni continuano ad aumentare giorno dopo giorno e quest'oggi tocchiamo l'apice, con uno store online che ha pubblicato la scheda tecnica completa del top di gamma della compagnia cinese.

Xiaomi Mi 10: ecco tutti i dettagli, secondo un rivenditore online

Di seguito trovate tutte le specifiche dello Xiaomi Mi 10, così come riportate dallo store online dove è comparso. Gran parte delle stesse sembrano provenire dai vari leak trapelati fino a questo momento, con qualche piccola aggiunta. Inoltre l'immagine presente nello store è la stessa pubblicata da Ben Geskin un paio di giorni fa, un concept creato ad hoc dal designer proprio sulla base dei leak. Ecco la presunta scheda tecnica del top di gamma:

dimensioni di 162.3 x 75.1 x 8.9 mm per un peso di 204 grammi;

display Super AMOLED da 6.57″ con risoluzione Full HD+, bordi Dual Edge, protezione Gorilla Glass 6, supporto HDR10+ e rapporto screen-to-body del 90.8%;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865,

GPU Adreno 650;

12 GB di RAM;

256 GB di memoria interna;

lettore d'impronte digitali sotto il display;

Quad Camera principale da 64 + 12 + 8 + 2 MP con apertura f/1.8-2.2-2.4-2.4, grandangolo, macro, teleobiettivo e Flash Dual LED;

Dual selfie camera da 32 + 8 MP;

Dual SIM 4G/5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, Dual Frequency GPS/A-GPS/Glonass/Beidou/Galileo, NFC, USB Type-C;

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 66W e ricarica wireless da 40W;

sistema operativo Android 10 sotto forma di interfaccia MIUI 11.

Lo store ha “rivelato” anche il prezzo di vendita del flagship, nella versione da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Secondo quanto riportato, lo Xiaomi Mi 10 costerà 599€. Come al solito in questi casi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni: l'ultima parola spetta sempre a Xiaomi, quindi restiamo in attesa di ulteriori novità.

