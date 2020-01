Xiaomi Mi 10 e Redmi Note 9 Pro potrebbero essere già stati certificati

L'inizio del 2020 si preannuncia scoppiettante per le fila di Xiaomi e Redmi, con due nuove uscite che ci guideranno per buona parte dell'anno. Mi riferisco a Xiaomi Mi 10, di cui circolando già varie indiscrezioni, e Redmi Note 9 Pro, per il momento ancora solamente un'ipotesi nell'aria. O meglio, sicuramente si farà, ma non abbiamo ancora alcun indizio su fattezze e specifiche. La situazione non cambia, ma l'arrivo sembrerebbe avvicinarsi, visto che queste ultime certificazioni del MIIT ce lo suggerirebbero.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi Mi Band 5 avrà un display più grande e NFC con Google Pay per tutti

Questa certificazione potrebbe averci anticipato l'arrivo di Redmi Note 9 Pro e Xiaomi Mi 10

Mysterious #Xiaomi (M2001J11E) 5G phone bags MIIT certification.

This could likely belong to the #Mi10 series. pic.twitter.com/1Je1cqTVA9 — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) January 9, 2020

Suspected Redmi Note 9 Pro (M2003J15SC/E) (4G) clears the MIIT certification, might launch soon. pic.twitter.com/M44NEJpdyS — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) January 9, 2020

Nel caso di Xiaomi Mi 10 il modello è siglato come M2001J11E, mentre per Redmi Note 9 Pro la sigla è M2003J15SC/E. Per il primo è scontato che si tratti di un dispositivo con connettività 5G, mentre il modello Redmi “soltanto” in 4G. Anche perché, utilizzando lo Snapdragon 865, sarà obbligatorio per Mi 10 supportare le reti di nuova generazione. Per il momento le informazioni finiscono qua, anche se per Mi 10 sono uscite altre informazioni giusto qualche ora fa.

Discuti con noi dell'articolo e dinei gruppi Telegram dedicati!