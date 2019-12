Realme DART e SUPERDART: questi i nomi delle tecnologie di ricarica rapida del brand

Realme è un brand asiatico ancora giovanissimo eppure ha già raggiunto risultati di tutto rispetto. Nata come costola di OPPO, l'azienda si è staccata dalla casa madre, pur mantenendo ancora il software proprietario ColorOS e la tecnologia di ricarica VOOC. Si vociferava da un po' di tempo di una UI personalizzata,poi smentita, ma ora arrivano novità per quanto riguarda la ricarica rapida. L'azienda ha registrato i marchi Realme DART e SUPERDART ed entrambi lasciano poco spazio ai dubbi.

Realme DART e SUPERDART in arrivo: ecco i marchi registrati per la ricarica rapida proprietaria

Come si evince nella stessa certificazione presente nell'immagine, Realme DART e SUPERDART fanno riferimento ad una tecnologia di ricarica rapida proprietaria. Ora resta da vedere se si tratterà di un rebrand delle ricariche VOOC e Super VOOC di OPPO, oppure se avremo a che fare con uno sviluppo completamente indipendente.

Di recente ha fatto capolino la ricarica rapida di Xiaomi da 66W; che Realme abbia intenzione di alzare il tiro e lanciare l'ennesimo guanto di sfida alla rivale? Al momento il dispositivo del brand con la ricarica più veloce è il modello X2 Pro, con Super VOOC da 50W. Comunque allo stato attuale non sono presenti ulteriori dettagli in merito alla tecnologia DART e SUPERDART di Realme, ma siamo certi che non mancheranno novità nel corso delle prossime settimane.

