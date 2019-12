Xiaomi Mi 10 Pro: ecco la ricarica rapida da 66W

Con l'avvento del 2020 dovremo aspettarci tanti nuovi smartphone, soprattutto nei primi mesi dell'anno. Diverse aziende, infatti, non attendono altro che mostrare i propri progetti al mondo intero, dopo diversi rumor e leak. Tra queste, dunque, troviamo anche Xiaomi che, in queste ore, sta lasciando trapelare qualche caratteristica di troppo in merito al suo nuovo flagship. Xiaomi Mi 10 Pro, infatti, potrebbe supportare la ricarica rapida da 66W, che impiegherebbe solo 35 minuti per ultimare un ciclo completo.

Mi 10 Pro non è pronto per la ricarica wireless a 50W

Da quello che abbiamo potuto apprendere negli scorsi giorni, Xiaomi Mi 10 Pro rappresenterà il nuovo flagship del brand cinese. Quest'informazione è già stata confermata, infatti, da Lin Bin, Presidente del gruppo Xiaomi. Malgrado questo, in queste ore stanno giungendo altre informazioni in merito a tale smartphone. Da qualche ora, infatti, sappiamo che a bordo di Xiaomi Mi 10 Pro potrebbe trovare spazio una ricarica rapida da 66W. Tale caratteristica, dunque, porterebbe il telefono a ricaricarsi completamente in soli 35 minuti.

Non sappiamo ancora molto, invece, in merito alla ricarica wireless. Crediamo, però, che il brand cinese non abbia ancora sviluppato un modulo da 50W così affidabile da poter essere già installato sui nuovi smartphone della serie Mi 10. Staremo a vedere, quindi, quali saranno le scelte dell'azienda in merito a tale questione.

