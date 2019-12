Realme X50 5G: in rete spuntano tutte le specifiche tecniche

Siamo in attesa di scoprire qualcosa in più su Realme X50 5G, che verrà presentato il 7 gennaio. Quest'azienda vuole partire, infatti, subito in maniera decisa anche in questo nuovo anno, puntano ad una fascia di utenti ancora più alta. Se diamo un'occhiata ai numeri di vendita, in questo 2019 Realme ha dominato il mercato low-cost, proponendo device dotati di un rapporto qualità-prezzo davvero ottimo. Ora si appresta, dunque, a rilasciare questo nuovo smartphone di fascia media, di cui da oggi sappiamo qualcosa in più.

Realme X50 5G avrà un display a 120Hz

Stando alle informazioni trapelate su Weibo in queste ore, Realme X50 5G non dovrebbe avere più segreti. A pochi giorni dal suo annuncio ufficiale, quindi, siamo venuti a conoscenza della maggior parte delle presunte caratteristiche tecniche. Sappiami, infatti, che molto probabilmente a bordo troverà spazio un SoC Qualcomm Snapdragon 765G, una soluzione octa-core con configurazione 1 x 2,4 GHz Kryo 475 Prime + 1 x 2,2 GHz Kryo 475 Gold + 6 x 1,8 GHz Kryo 475 Silver. A questo si accompagnerà una GPU Adreno 620. Nei vari tagli di memoria, poi, tale smartphone proporrà modelli da 6/128GB, 8/128GB e 8/256GB.

Dal punto di vista estetico, avremo una struttura realizzata in metallo, con vetro Corning Gorilla Glass 5 sia sulla parte frontale che sul retro. Il display, poi, sarà un'unità LCD IPS da 6,67 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ (1080 x 2400 pixel) e refresh rate pari a 120Hz. Non mancherà, inoltre, una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30W, così come un comparto connettività all'avanguardia. Avremo, quindi, Bluetooth 5.0, rete 5G, Wi-Fi a/b/g/n/ac, ingresso USB Type-C, NFC, jack audio da 3.5mm e GPS a doppia frequenza.

A livello fotografico, su questo smartphone troveranno spazio 4 diversi sensori. Quello principale sarà un Samsung GW1 da 64 mega-pixel con stabilizzazione EIS. Troveremo, poi, una lente grandangolare da 8 mega-pixel, un teleobiettivo da 13 mega-pixel ed un sensore dedicato alle macro da 2 mega-pixel. Sulla parte frontale, invece, avremo a disposizione una fotocamera Samsung GD1 da 32 mega-pixel ed un sensore grandangolare da 8 mega-pixel.

