Xiaomi Mi MIX 3: arriva Android 10, con la MIUI 11 Stabile

Da qualche tempo, ormai, Xiaomi Mi MIX 3 ha visto la sua comparsa sul mercato. Questo smartphone ha sicuramente cambiato la concezione di device a tutto schermo, proponendo un sistema a scorrimento non troppo innovativo ma sicuramente efficace. Nel corso di questi anni, comunque, il prodotto è stato seguito dall'azienda, che ne ha costantemente aggiornato il software. Tanto che, in queste ore, sta arrivando un importante update, che porta definitivamente Android 10 su questo smartphone, con la MIUI 11 Stabile.

Mi Mix 3 si aggiorna, con nuove funzionalità

Si trattava solo di una questione di tempo, ma anche Mi MIX 3 sarebbe andato incontro a questo destino prima o poi. Da parte dell'azienda, infatti, era stato previsto questo tipo di rilascio di Android 10, con l'arrivo della MIUI 11 Stabile anche su tale device. Ovviamente l'update riguarda, attualmente, il mercato cinese. Non mancherà molto, però, all'arrivo dell'aggiornamento anche per le versioni internazionali.

Su Xiaomi Mi MIX 3 arrivano, dunque, anche tutte le nuove funzionalità della MIUI 11. Oltre a poter vantare un'interfaccia completamente rinnovata, infatti, questo prodotto sarà dotato di nuovi font, dei nuovi suoni di sistema, delle risposte rapide e tanto altro. Non mancheranno, dunque, anche la nuova area dedicata al gaming, così come i tool Mi Work Kit e Mi Go pensati per un certo tipo di pubblico professionale.

