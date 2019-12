Xiaomi Mi TV: l’azienda è leader del settore in Cina

Dopo il debutto delle Xiaomi Mi TV in Italia e degli ultimi modelli presentati in Cina è giunto il momento di tirare le somme anche per quanto riguarda il settore delle Smart TV. Lei Jun annuncia numeri da capogiro per il brand, il quale sembrerebbe essere leader di mercato in patria, secondo quanto riportato dalla stessa compagnia cinese.

Xiaomi Mi TV: Lei Jun entusiasta del traguardo raggiunto, con oltre 10 milioni di unità spedite

Il post pubblicato su Weibo da Lei Jun fa riferimento alla “modica” cifra di oltre 10 milioni di unità spedite in Cina. Quindi, la compagnia avrebbe raggiunto l'obiettivo di diventare il primo brand nazionale, andando a superare perfino azienda affermate come HiSense e TCL (ovviamente parliamo del mercato cinese). L'azienda di Lei Jun ha cominciato il suo viaggio nel settore delle Smart TV nel 2013 e ad oggi ha raggiunto un risultato senza precedenti per il mercato nazionale.

Jiang Cong, direttore generale del dipartimento TV riferisce che se i numeri continueranno ad essere stabili anche nel corso del 2020, Xiaomi potrebbe raggiungere la prima posizione anche il prossimo anno. Allora, che ne pensate dell'ennesimo traguardo raggiunto dal brand? Voi avete già messo le mani su una Xiaomi Mi TV?

