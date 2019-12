OnePlus 7T Pro è il miglior smartphone del 2019, parola di The Guardian

Mentre aspettiamo di fare conoscenza con il misterioso OnePlus Concept One, un dispositivo che sarà svelato nel corso del CES 2020, per The Guardian è arrivato il momento di chiudere i conti con il 2019 ed annunciare la sua personale classifica dei migliori smartphone dell'anno. Ebbene, in cima alla stessa troviamo OnePlus 7T Pro, l'ultimo flagship della compagnia cinese, ma niente paura perché il device è di certo in ottima compagnia.

The Guardian consiglia OnePlus 7T Pro, il miglior dispositivo del 2019

Il miglior dispositivo in assoluto per il 2019 secondo The Guardian è – come già specificato – OnePlus 7T Pro e le motivazioni sono molteplici. Per la celebre testata, il top di gamma di casa OP ha un display senza rivali, una velocità assoluta ed offre un'esperienza senza precedenti grazie alla OxygenOS 10. Insomma, i complimenti non sono mancati di certo! Inoltre il dispositivo è in buona compagnia dato che in quinta posizione troviamo – grazie al suo rapporto qualità/prezzo – il fratello minore OP7T.

Per quanto riguarda il resto dei dispositivi, trovano spazio iPhone 11 Pro, Samsung Galaxy S10 e Huawei P30 Pro, quest'ultimo considerato come il Camera Phone per eccellenza del 2019. Che cosa ne pensate del giudizio di The Guardian e soprattutto delle parole spese per OnePlus 7T Pro? Siete d'accordo oppure pensate che la testata abbia dimenticato qualche altro dispositivo importante?

