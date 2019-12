Realme X50 certificato: combinerà Dual Wi-Fi + 5G

Grazie all'implementazione dello Snapdragon 765G, il Realme X50 sarà il primo smartphone ad arrivare ad inizio 2020 con supporto 5G. Con nome in codice RMX2051, è stato da poco certificato dal MIIT China (Ministry of Industry and Information Technology), avvicinandoci a quello che sarà il periodo di lancio. La certificazione non ci svela granché sulla sua scheda tecnica, ma al contempo un nuovo teaser ufficiale ci rivela una feature interessante per il reparto connettività.

Il 5G di Realme X50 potrà essere combinato con il Wi-Fi

L'immagine promozionale pubblicata dal produttore ci fa capire come Realme X50 garantirà il supporto Dual Channel. Ciò significa che sarà possibile connettersi a Wi-Fi e 5G simultaneamente, in modo da avere velocità in download e upload ancora più performanti. Sappiamo anche che lo smartphone supporterà le bande n1, n41, n78 e n79, sia in modalità SA (stand-alone) che NSA (non stand-alone).

Le specifiche ufficiali e non ci rivelano un Realme X50 con display AMOLED da 6.44″ Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, quad camera da 60+8+2+2 MP ed una dual selfie camera da 32+8 MP inserita nel foro dello schermo, batteria da 4500 mAh con ricarica VOOC 4.0, Snapdragon 765G e fino a 12/256 GB di storage, oltre ad Android 10 con ColorOS 7.

