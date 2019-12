Huawei Nova 6 SE: sono stati avviati ufficialmente i preordini

Da qualche giorno sono arrivati sul mercarto due nuovi interessanti smartphone. Si tratta, dunque, di Huawei Nova 6 5G e Nova 6 SE. Questi prodotti non hanno stupito più di tanto il pubblico, dato che molte informazioni erano già state rese note da vari leaker. Malgrado, questo, comunque, abbiamo potuto avere maggiori delucidazioni in merito alla scheda tecnica di questi prodotti con Nova 6 SE che ha mostrato un SoC Kirin 810, 8GB di RAM ed una batteria da 4.200 mAh. Quest'ultimo smartphone, tra l'altro, è stato appena reso disponibile al preordine in Cina.

Nova 6 SE verrà venduto a partire da Natale

Stando a quanto trapelato in queste ore, sembra che già dalla giornata di ieri siano stati aperti i preordini di Huawei Nova 6 SE. Questa, comunque, non era una novità, dato che già in data di presentazione erano stati annunciati questi movimenti. Da qualche ora, dunque, in Cina è possibile preordinare il prodotto in via ufficiale. Solo dal giorno di Natale, dunque il 25 dicembre, partiranno effettivamente le spedizioni. Ovviamente, però, il prezzo rimane identico a quello mostrato durante l'evento. Si parla, quindi, di 2.199 yuan, circa 280 euro al cambio attuale, per la variante da 8/128 GB.

Su tale smartphone troverete un SoC Kirin 810, 8GB di RAM, una selfie camera da 16 mega-pixel ed un obiettivo principale da 48 mega-pixel. Non mancheranno, poi, una batteria da 4.200 mAh ed un display IPS da 6,4 pollici di diagonale e risoluzione HD+.

Non perdere alcuna notizia, offerta o recensione pubblicata sul nostro sito! Seguici sui social per rimanere sempre aggiornato in tempo reale grazie ai:

Canale Offerte , Canale News, Gruppo Telegram, Pagina Facebook, Canale YouTube e il Forum.