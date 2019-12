In Cina un taxi può costarvi 14 mila euro con AliPay… specialmente se siete ubriachi

In varie occasioni abbiamo parlato di password poco efficaci e dei motivi per cui non bisognerebbe mai utilizzare codici troppo semplici, ma quello che è successo in Cina lo scorso 16 dicembre ha un ché di assurdo. Un uomo ubriaco ha pagato una corsa in taxi con AliPay e – in evidente stato confusionale – ha immesso come importo il suo Pin da sei cifre, con un risultato da cardiopalma.

Paga il taxi con AliPay ma sbaglia l'importo e la corsa gli costa una cifra astronomica!

Il tutto è accaduto nella città di Wenzhou (nella contea di Yongjia) il 16 dicembre ed è stato riportato dai media cinesi un episodio molto particolare, in grado di offrire un esempio lampante dei lati più deboli della tecnologia, specialmente quando utilizziamo soluzioni delicate (come un sistema di pagamento) con estrema leggerezza. La sera di lunedì, un tassista ha caricato un gruppo di passeggeri ubriachi e dopo aver accompagnato ognuno a destinazione, erano rimasti solo l'uomo ed il signor Hong. Quest'ultimo, ovviamente ancora sotto l'effetto dell'alcool, ha pagato 41 yuan per la corsa, circa 5€ al cambio, utilizzando AliPay. Dopodiché i due si sono salutati e il taxi ha continuato per la sua strada, con a bordo un nuovo cliente.

La mattina successiva, il signor An (il tassista) ha scoperto di aver ricevuto in pagamento di ben 110.000 yuan, pari a circa 14 mila euro al cambio attuale. Una cifra astronomica ed importante, che ha spinto l'uomo a chiamare immediatamente le autorità per riferire l'accaduto.

Una volta rintracciato il signor Hong (il cliente sbadato), si è scoperto che lo stesso si era accordo dell'errore, recandosi a sua volta nella stazione di polizia più vicina. Per fortuna il tutto si è concluso per il meglio e l'uomo ha ricevuto indietro i suoi soldi. Gli effetti dell'alcool sono stati particolarmente devastanti per il signor Hong, tanto da fargli effettuare il pagamento su AliPay inserendo la sua password (110000) al posto dell'importo.

