Escludendo grandi nomi come Xiaomi (e i brand partner), OPPO, Vivo, OnePlus ed altri, il mercato cinese è particolarmente prolifico quando si parla di tecnologia di dubbio gusto dal look ispirato. Ed ora arriva una novità che trasuda ispirazione da tutti i pori e che non può non strapparci un sorriso. Ricordate DOOV? I meno avvezzi possono rinfrescarsi la memoria (o farsi una “cultura”) qui e qui. Si tratta di un brand cinese che punta al pubblico femminile con smartphone pensati ad hoc. L'azienda sta per lanciare un nuovo smartphone chiamato DOOV X11 Pro, un device che attinge a piene mani da iPhone 11 Pro ma che cerca l'ispirazione anche su altri lidi… precisamente dallo Xiaomi Mi CC9.

DOOV X11 Pro: prendete iPhone 11 Pro e shakeratelo bene con le pubblicità di Xiaomi Mi CC9… ed il gioco è fatto!

Tuttavia cavallo vincente non si cambia: DOOV X11 Pro si presenta esteticamente come un clone dell'ultimo dispositivo di Cupertino, con una tripla fotocamera quadrata. Abbiamo lo stile – i gusti son gusti ma comunque Apple tira in Cina – ma come fare per pubblicizzare lo smartphone in modo efficace? La risposta arriva dallo Xiaomi Mi CC9 e dalla sua campagna marketing come si evince anche dall'immagine in alto. L'azienda cinese ha attinto in modo spropositato dalla “rivale”, con un teaser poster che definire simile è un eufemismo.

Il nostro clone di iPhone 11 Pro arriva con un poster “leggermente” ispirato a quello dello Xiaomi Mi CC9, facendo anche il verso alla sua colorazione candida. Per chi fosse interessato, DOOV X11 Pro monta un display da 6.3 pollici con notch a goccia, un SoC MediaTek MT6763 con 6/128 GB di memorie ed una batteria da 4800 mAh. Sì, ci state facendo un pensierino sicuramente, quindi, se pensate alla sicurezza sappiate che a bordo troviamo anche un lettore d'impronte laterale. Il prezzo di vendita è fissato a 699 yuan, circa 90€ al cambio.

Un dispositivo economico proposto in tre colorazioni differenti (le trovate nel poster in copertina). Allora, che ne pensate di questa novità? Siete tentati?

